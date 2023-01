Francia: Borne, la maggioranza resterà unita su riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 31 GEN - "La maggioranza sarà unità" sulla contestata riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron: è quanto dichiarato dalla premier francese, Elisabeth Borne, intervenendo dinanzi ai deputati macronisti nella seconda giornata di scioperi e mobilitazioni nazionali contro la riforma previdenziale. "Con questa riforma - ha dichiarato la premier - ci battiamo per salvare il sistema per ripartizione. Ci battiamo per il nostro modello sociale. Allora, non dubito un secondo che la maggioranza resterà unita".

Parole pronunciate dinanzi ai deputati del partito presidenziale Renaissance e agli alleati di Horizons e MoDem.

La maggioranza "ha sempre fatto quadrato dietro al presidente della Repubblica ed al suo progetto", ha insistito la premier, sottolineando la necessità di restare uniti, in un contesto in cui sono emersi i primi dubbi sul progetto di legge anche in seno alla maggioranza. Borne ha poi chiesto di evitare ogni forma di "provocazione" rispetto ai manifestanti. Bisogna "rispettare le opinioni di chi manifesta - ha concluso -. E' la democrazia". (ANSA).