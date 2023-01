Fisco:l'Alto Adige non applicherà lo stralcio delle cartelle (2)

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - Kompatscher ha anche sottolineato che la disposizione dello Stato distingue tra i crediti dell'amministrazione statale e quelli degli enti ed inoltre non tiene conto della capacità fiscale dei debitori; ad esempio, non sono previsti limiti di reddito per la riduzione del debito.

I diritti di credito della Provincia, che non saranno condonati in linea con la delibera provinciale odierna, riguardano anche le imposte sui veicoli. Secondo le stime della Ripartizione provinciale Finanze, la cifra, inclusi gli interessi moratori, ammonta a circa 2,5 milioni di euro. Di questi, 2,1 milioni di euro corrispondono a contravvenzioni e 400 mila euro a interessi. A ciò si aggiungono circa 40.000 euro (più gli interessi moratori) relativi a riscossioni extra-tributarie. Il numero di debitori dell'amministrazione provinciale nel periodo 2000 - 2015 ammonta a circa 25.000 soggetti, comprese le persone giuridiche.

In merito alla risoluzione provinciale definita oggi saranno ora informati i funzionari addetti alla riscossione.

In ottemperanza alla raccomandazione del Consorzio dei Comuni, numerosi Comuni si sono già espressi a favore dell'adozione della deliberazione di non applicazione dello sgravio del debito. Unica eccezione è rappresentata dal Comune di Bolzano. (ANSA).