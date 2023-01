Fisco: GdF Milano sequestra 700mila euro a evasore seriale

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Il Nucleo di polizia economico finanziaria della GdF di Milano ha eseguito un sequestro di beni per circa 700mila euro, tra cui un appartamento e tre box in zona Santa Giulia nel capoluogo lombardo, a carico di un presunto "evasore fiscale seriale", Antonio Nicola Clericò, che era titolare di una serie di cooperative che fornivano manodopera e che è stato già condannato in via definitiva a 5 anni e mezzo di reclusione per reati fiscali.

Il sequestro è stato disposto, per "pericolosità sociale", dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale milanese, presieduta da Fabio Roia, su richiesta della Dda milanese e il periodo delle evasioni fiscali contestate va dal 2007 al 2015. (ANSA).