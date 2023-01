Fisco: GdF Milano sequestra 700mila euro a evasore seriale (2)

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le indagini a carico dell'uomo hanno accertato che negli anni avrebbe "posto in essere una costante evasione fiscale, quale amministratore di fatto di società attive nel settore della fornitura di servizi di manodopera che, raggiunta una determinata soglia di indebitamento erariale, venivano di volta in volta poste in liquidazione e sostituite, nello svolgimento dell'attività d'impresa e presso la stessa sede sociale, con altre cooperative dotate del medesimo personale".

Le cooperative poste in liquidazione e intestate a "prestanome", spiegano gli investigatori, "hanno omesso di versare le imposte dovute" e le "risorse finanziarie, sottratte agli obblighi impositivi, venivano fatte confluire sui conti correnti delle nuove cooperative ovvero su carte prepagate intestate" ad altre 'teste di legno'.

Clericò è stato già condannato in Cassazione per "trasferimento fraudolento di valori, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento dell'Iva ed appropriazione indebita". E' stata anche documentata "una sensibile sproporzione tra i redditi" da lui dichiarati e "il suo tenore di vita". In particolare, "è stato rilevato l'acquisto ed il possesso, tramite il coniuge e il figlio" degli immobili.

