Fisco: Confedilizia incontra Leo, focus su riforma

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Una delegazione della Confedilizia, guidata dal presidente Giorgio Spaziani Testa, è stata ricevuta dal viceministro dell'Economia e delle finanze Maurizio Leo. Al centro del colloquio, rende noto l'associazione, i temi di maggiore attualità in materia fiscale. In primis, la riforma di prossimo varo da parte del governo, di cui Leo ha illustrato le linee guida.

Spaziani Testa ha preso le mosse dal documento contenente le maggiori priorità per il settore, diffuso già prima delle elezioni politiche, per spiegare le proposte della Confederazione, in particolare, sulla tassazione degli affitti commerciali, sull'imposizione locale e sugli incentivi per gli interventi edilizi. (ANSA).