Fisco: Comune Cassano aderisce stralcio cartelle esattoriali

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 31 GEN - "L'Amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, guidata dal sindaco Giovanni Papasso ed assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, rende noto che l'ente locale aderirà allo stralcio delle cartelle esattoriali voluto dal Governo e previsto dalla Manovra approvata in Parlamento a fine anno. Con la Legge di Bilancio 2023, infatti, è stata autorizzata una nuova 'pace fiscale', cancellando tra le altre cose alcune, non tutte, cartelle esattoriali fino a mille euro antecedenti al 2015". Lo riferisce, in una nota, il Comune di Cassano allo Ionio.

"In particolare - si aggiunge - la Manovra stralcia le cartelle sotto questa soglia senza includere però le multe e i tributi locali, rende opzionale l'annullamento dei debiti ante 2015 verso enti previdenziali privati, definisce nuove misure di conciliazione agevolata (rottamazione) e di definizione agevolata nel caso di avvisi bonari. Parte così la nuova tregua fiscale pensata per andare incontro ai contribuenti in difficoltà a causa della pandemia e del rincaro dei prezzi. La Legge di Bilancio 2023, nello specifico, ha introdotto una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo primo gennaio 2000-30 giugno 2022".

"Essendo prevista dalla Legge di Bilancio - ha detto, in una dichiarazione, il sindaco, Gianni Papasso - il Comune di Cassano aderirà al provvedimento di stralcio delle cartelle esattoriali e non si opporrà come, invece hanno fatto altri enti locali. In questo caso, non ci sarà bisogno né di fare delibere autorizzative e/o di adesione, né, di riflesso, di portare il provvedimento in Consiglio comunale. Il consiglio che do a tutti i cittadini è di consultare, in ogni caso, il proprio consulente/commercialista per verificare le loro posizioni e le loro cartelle e capire se e a quanto ammonterà il vantaggio a loro favore, onde evitare qualsiasi tipo di problema". (ANSA).