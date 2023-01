Ex Ilva: Confapi, Stato passi al controllo diretto Taranto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Apprezziamo la ripatrimonializzazione e speriamo a breve un cambio di governance che porti lo Stato a controllare direttamente il sito di Taranto dell'ex Ilva, un sito strategico per l'acciaio e per la competitività delle aziende metallurgiche italiane". Lo ha detto il rappresentante di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria) in audizione in commissione industria.

Confapi giudica anche "grave la vicenda della riduzione delle produzioni" che ha danneggiato le imprese della filiera.

Confapi ha anche sottolineato che Acciaierie d'Italia ha "40 milioni di euro di debiti con "imprese esterne". "Proponiamo che Invitalia acquisti questi crediti in surroga e li usi poi in conto capitale" in vista di un aumento della sua quota. (ANSA).