Edilizia: da Credit Agricole e Sace 15 milioni a Cmb

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Credit Agricole Italia e Sace hanno erogato un finanziamento di 15 milioni di euro, assistito da Garanzia SupportItalia di Sace a favore di Cmb, Cooperativa muratori e braccianti di Carpi, una tra le più importanti imprese edili in Italia, specializzata nella realizzazione di opere pubbliche e grandi infrastrutture. L'operazione, si legge in una nota, ha l'obiettivo di supportare il piano di investimenti di Cmb e conferma il sostegno di Sace e Credit Agricole alla filiera delle costruzioni in Italia. (ANSA).