Codice appalti: professioni tecniche, progetto sia centrale

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Rete delle professioni tecniche, coordinata da Armando Zambrano, nel corso di un'audizione nella Commissione Ambiente del Senato, sta mettendo in risalto i punti critici del Codice degli appalti, a partire, recita la memoria del raggruppamento degli Ordini, della "possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali, senza che siano definiti" e che sia "inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione", questione che "si pone in contrasto con il principio dell'equo compenso", su cui è stata approvata la scorsa settimana una proposta di legge in Aula, alla Camera.

Altro 'nodo' è "il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio e accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici", dichiarano i professionisti tecnici. (ANSA).