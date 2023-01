Camera commercio Bolzano, no a indicazione origine alimenti

(ANSA) - BOLZANO, 31 GEN - "L'indicazione obbligatoria di origine comporta maggiori oneri burocratici per le aziende altoatesine attive nel settore della ristorazione". Lo sostiene la Camera di commercio di Bolzano che si oppone all'introduzione dell'etichettatura obbligatoria di origine su prodotti alimentari nel settore ricettivo prevista da un disegno di legge che sarà sottoposto all'esame del consiglio provinciale.

"La questione è molto complessa e non è stata concepita fino in fondo - sostiene il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner - I canali di approvvigionamento della ristorazione sono diversi e possono variare a seconda della disponibilità.

Qualsiasi cambiamento in questo senso comporterebbe ulteriori oneri amministrativi. Inoltre, ci sono anche prodotti che non sono affatto presenti nel menu, come ad esempio in un buffet di antipasti o di dessert".

"Disegni di legge di questo tipo, prima dell'emanazione, dovrebbero tenere in considerazione gli operatori economici direttamente interessati", aggiunge Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio.

I vertici della Camera di commercio, riferisce una nota, hanno inviato una lettera ai gruppi consiliari del consiglio provinciale sollecitando un confronto urgente sulla materia.

"L'etichettatura obbligatoria dovrebbe essere introdotta nelle strutture pubbliche, tra cui anche nelle mense collegate ai servizi pubblici, negli ospedali e nelle scuole che acquistano prodotti dagli stessi fornitori per un lungo periodo di tempo sulla base di appalti pubblici", conclude la Camera di commercio dicendosi "convinta che è proprio da qui che si potrebbe partire per promuovere i prodotti alimentari locali".

