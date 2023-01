Banche:Abi-Cerved, crediti a microimprese i più rischiosi

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Dopo aver trainato il flusso degli Npl nel 2022, in tutti i settori, le microimprese vedranno un tasso di deterioramento stabile nel 2023, attestandosi comunque sul valore assoluto più elevato (4%). E' quanto emerge nel rapporto Abi-Cerved secondo cui nel 2023 il tasso di deterioramento aumenterà per ogni dimensione di impresa. Nei settori Tutte le classi dimensionali più che raddoppieranno rispetto al 2022 (da 1,4% a 2,9% per le piccole; da 1,2% a 3,3% per le medie; e dall'1,1% al 3,4% per le grandi) ad eccezione delle microimprese, che si attesteranno tuttavia sul valore assoluto più elevato (4%). Nel 2023 i valori pre-covid saranno ampiamente superati da tutte le classi dimensionali di impresa.

Nel 2024 è poi previsto un calo generale del tasso di deterioramento. Le microimprese rimarranno la categoria più rischiosa (3,6%). (ANSA).