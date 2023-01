Banche: Abi-Cerved,arriva prima crescita Npl in 10 anni (2)

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'evoluzione futura del tasso di deterioramento, spiega il rapporto, sarà differenziata a seconda dei settori e della classe delle imprese. Le micro e i servizi subiranno così maggiormente l'aumento dell'inflazione che rallenterà i consumi e il costo del debito attraverso la crescita dei tassi. La manifattura e le pmi invece dello shock energetico subito negli scorsi mesi.

Più in generale, rileva il rapporto, la crescita degli Npl "risentirà così in maniera decisa della stagnazione economica legata al caro energia e all'inflazione rampante (nel 2023 è prevista al 6,5%), che potrebbe mettere in difficoltà molte attività economiche nel 2023. La congiuntura economica sfavorevole coincide, peraltro, con il phasing out dalle misure pubbliche di sostegno al credito. In questo periodo, le imprese che durante la pandemia hanno contratto prestiti usufruendo del fondo di garanzia per le Pmi o fatto ricorso alle moratorie dovranno ripagare i debiti a fronte di un netto rialzo dei tassi di interesse". (ANSA).