++ Istat:quasi 90% degli occupati in più a dicembre sono uomini

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Su 334mila occupati in più a dicembre 2022 rispetto a dicembre 2021 296mila sono uomini (oltre l'88%) e 38mila donne. Lo rileva l'Istat. Rispetto a novembre si è registrato un aumento di 19mila occupati per le donne e di 18mila per gli uomini. Il tasso di occupazione femminile comunque è in aumento e a dicembre si attesta al 51,3% con un aumento di 0,1 punti su novembre e di 0,5 punti su dicembre 2021. Le donne occupate sono 9.763.000 a fronte di 13.452.000 uomini. (ANSA).