Vescovo Termoli, dialogo con mondo professioni sanitarie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 GEN - "Ascoltare chi opera nella sanità del Basso Molise per conoscere meglio le fatiche che si vivono e le possibilità che vi sono. Questo senza nessuna presunzione e scopi specifici, ma solo per entrare in relazione con una delle dimensioni fondamentali della nostra vita sociale". E' la volontà del Vescovo di Termoli-Larino, Mons.

Gianfranco De Luca, espressa agli Ordini delle Professioni sanitarie "e a ogni operatrice e operatore sanitario del Basso Molise". L'occasione per un confronto e conoscere in maniera più approfondita il 'pianeta Sanità', l'incontro organizzato all'interno della 'Settimana della Vita' che la Diocesi celebra dal 5 all'11 febbraio. "Per me - si legge nella lettera di invito pubblicata dall'Ordine dei medici di Campobasso - si tratta di un dovere che scaturisce dal mio essere Vescovo e anche di offrirmi un'occasione per testimoniare la mia stima, il mio interesse e la mia vicinanza a quanti operano a servizio della salute della nostra gente". L'incontro sul tema 'Il Vescovo e la Diocesi ascoltano: bisogni e iniziative da e per il territorio' è in programma il 10 febbraio alle 17 al Cinema S.Antonio di Termoli. (ANSA).