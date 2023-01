Pensioni: Inarcassa, seminario il 31 gennaio, a Pescara

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - 'Conoscere Inarcassa: previdenza e assistenza per architetti e ingegneri': è questo il titolo del seminario che si terrà domani, 31 gennaio, a partire dalle ore 15, al Teatro Massimo di Pescara (in Via Caduti del Forte, 15).

L'evento, che vedrà la presenza del presidente della Cassa pensionistica privata Giuseppe Santoro, fa parte degli incontri sul territorio promossi per diffondere informazioni di carattere previdenziale e in merito alle misure di welfare previste per gli iscritti all'Ente delle due categorie professionali dell'area tecnica. (ANSA).