Legacoop Toscana, Regione modifichi legge sulla cooperazione

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Chiediamo alla Regione Toscana di "modificare la legge regionale sulla cooperazione per un riconoscimento effettivo, dotandola di risorse proprie. Abbiamo avviato con la Giunta regionale un buon percorso che prevede la costituzione di un fondo dedicato per la patrimonializzazione delle imprese cooperative, che va in questa direzione, ma non si può considerare sufficiente". Lo ha detto il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini nella sua relazione al 14mo congresso della centrale toscana che si è aperto oggi a Firenze.

Circa 300 i delegati presenti al congresso, tappa toscana in direzione del 41mo congresso nazionale Legacoop (Roma, 2-4 marzo). Presente a Firenze anche il candidato alla presidenza nazionale Legacoop Simone Gamberini. Legacoop Toscana, è stato ricordato, rappresenta oltre 2 milioni di soci, lavoratori, consumatori e produttori in 755 cooperative che producono oltre 8 miliardi di fatturato e occupano più di 38mila lavoratori. "Il congresso di Legacoop Toscana è una tappa importante verso il 41mo Congresso di Legacoop nazionale - ha detto Gamberini -. Tra questi due momenti si sviluppa un percorso importante, per la cooperazione così come per tutto il nostro Paese. È questo il momento per inventare nuove soluzioni, capaci di mettere ogni giorno i nostri valori a disposizione del Paese, per costruire una nuova economia, capace di far crescere insieme la persona, l'ambiente e la comunità". (ANSA).