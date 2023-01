Lavoro: Lionti, dati Uil su Cig confermano emergenza Sicilia

(ANSA) - CATANIA, 30 GEN - "Palermo, Catania e Messina tra le prime quindici province d'Italia per numero di ore autorizzate di Cassa integrazione in deroga nel 2022. Catania e Palermo nelle prime posizioni anche per Cassa straordinaria. Agrigento è nona per incremento percentuale di Cig nel periodo 2019/2022, Caltanissetta quinta nell'elenco relativo alla Cassa ordinaria, Enna decima per maggiore aumento di Cigs nel quadriennio. Se servono numeri per confermare il disagio occupazionale e sociale della nostra Isola, eccoli serviti". Lo afferma la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, commentando i dati del Rapporto annuale Uil sugli ammortizzatori sociali in Italia, curato dal servizio nazionale Lavoro, Coesione e Territorio del sindacato. Nel documento si evidenzia fra l'altro come in Sicilia lo scorso anno siano state autorizzate 18 milioni 828 mila ore di ammortizzatori sociali. Nel dettaglio: 13 milioni 646 mila ore di Cassa integrazione e 5 milioni 182 mila di Fondo solidarietà.

"Nella loro fredda oggettività - osserva Luisella Lionti - queste cifre testimoniano, da un lato, la straordinaria importanza di strumenti che continuano a salvare migliaia di posti di lavoro e, dall'altro, la sofferenza di tantissime famiglie, costrette a guardare il futuro senza certezze. Se la Uil con il suo leader nazionale Pierpaolo Bombardieri ha appena annunciato che i prossimi saranno mesi di mobilitazione, tutto ciò si spiega con l'assenza di politiche per il lavoro, per il superamento del gap infrastrutturale, per la formazione e lo sviluppo sostenibile che abbiamo rivendicato in passato come adesso incontrando troppo spesso i silenzi, l'indifferenza, dei Governi. E poco ci importa quale sia il loro colore".

"Noi rivendichiamo - sottolineaa la segretaria della Uil Sicilia - lavoro, legalità, sicurezza per un popolo che, vogliamo ribadirlo, non chiede mance ma risorse dovute e diritti legittimi. Non possiamo parlare di sviluppo senza lavoro, e non possiamo parlare di lavoro senza investimenti. Questo è l'appello-denuncia che abbiamo lanciato dal nostro congresso regionale e che - chiosa Lionti - vogliamo confermare adesso sulla base del Rapporto annuale sulla Cassa integrazione. Lo leggano con attenzione i politici, ma soprattutto offrano risposte con soluzioni concrete". (ANSA).