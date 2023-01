Industria:Istat, prezzi produzione 2022 +34,4% top dal 2000 (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Sul mercato interno - sottolinea l'Istat - i prezzi crescono a dicembre del 3,8% rispetto a novembre e del 39,2% su base annua (da +35,7% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi diminuiscono dello 0,1% rispetto al mese precedente e fanno registrare una crescita tendenziale dell'11,2%. Sul mercato estero i prezzi diminuiscono su base mensile dello 0,4% (-0,4% area euro, -0,6% area non euro) e crescono su base annua del 9,6% (+8,8% area euro, +10,1% area non euro).

Nel quarto trimestre 2022, rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dell'1,8% (+2,1% mercato interno, +0,7% mercato estero).

A dicembre 2022 - spiega l'Istat - si registra una variazione tendenziale complessiva del +31,7% e si rilevano incrementi tendenziali per tutti i settori manifatturieri. I più marcati sono il +99,7% tendenziale complessivo per la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (+9,7% su novembre) e più 64,5% per le attività estrattive mentre i prodotti chimici segnano un +18,7% e l'Industria alimentare segna un +16,5%.

In media, nel 2022 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 34,4% (+10,8% nel 2021). La crescita è molto più sostenuta sul mercato interno (+42,7%; era +13,0% l'anno precedente) che su quello estero (+12,0%; +4,9% nel 2021).

Se si guarda ai raggruppamenti di industrie a fronte del +10,7% tendenziale per i prezzi alla produzione dei beni di consumo e un +8,4% per i beni strumentali si registra un +80,2% per l'energia.

A dicembre 2022 i prezzi alla produzione delle costruzioni per "Edifici residenziali e non residenziali" diminuiscono dello 0,1% su base mensile e crescono del 7,6% su base annua. I prezzi di "Strade e Ferrovie" diminuiscono dello 0,2% in termini congiunturali e crescono del 7,9% in termini tendenziali. Nella media del 2022, i prezzi alla produzione per "Edifici residenziali e non residenziali" crescono dell'8,2%, quelli di "Strade e Ferrovie" dell'8,3% (rispettivamente +3,8% e +3,5% nel 2021).

"A dicembre, commenta l'Istat, i prezzi alla produzione dell'industria si confermano in aumento su base mensile e in accelerazione su base annua, spinti in particolare dai rialzi dei prezzi di fornitura di energia elettrica sul mercato interno. (ANSA).