Fisco:da Comune Firenze 'no' a stralcio cartelle esattoriali

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - Il consiglio comunale di Firenze ha approvato stamani una delibera che nega lo stralcio delle cartelle esattoriali diversamente dalla possibilità prevista dal Governo. La delibera riguarda un importo complessivo "di 5,3 milioni di euro", come chiarito dall'assessore proponente Giovanni Bettarini .

L'atto è stato votato a favore da Pd e Lista Nardella.

Contrari Lega, Fdi, gruppo Centro, astenuti (seppur per motivazioni diverse) Sinistra Progetto Comune, Iv e Italexit. Il M5s è uscito dall'aula e non ha votato. Prima della votazione il centrodestra ha chiesto una sospensione per poter assistere alla cerimonia delle Chiavi della Città al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sospensione non concessa dal Pd. (ANSA).