Codice Appalti:Confcommercio,su ristorazione escludere extra (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Per Confcommercio, ha spiegato Stoppani, occorre "limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel definire i casi eccezionali che derogano al divieto di prestazioni d'opera intellettuali a titolo gratuito; vincolare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle gare per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, con quello del prezzo o costo fisso ed escludere dai documenti di gara le opere ed i servizi non direttamente connessi alla produzione e somministrazione dei pasti; superare la possibilità, nei servizi sostitutivi di mensa, che le aziende emettitrici possano sottoporre gli esercenti a prestazioni ulteriori a quelle oggetto della gara; inserire espressamente tra le cause di adeguamento per la revisione prezzi anche l'aumento del costo del lavoro derivante dai rinnovi dei Ccnl". (ANSA).