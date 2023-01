Codice appalti: sindacati e coop, modifiche per servizi sociali

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - I sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, UilFpl, UilTucs e le cooperative Agci Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali (parti firmatarie del Ccnl Cooperative sociali) hanno siglato un avviso comune per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, sostenendo delle modifiche al Codice dei contratti pubblici per valorizzare la qualità dei servizi sociali. Un contratto finalizzato a contrastare il fenomeno del massimo ribasso e che riguarda 10 mila cooperative sociali che occupano oltre 400 mila lavoratrici e lavoratori.

Secondo l'intesa, nei contratti relativi ai servizi sociali e di inserimento lavorativo va prevista un'autonoma clausola di revisione del prezzo dell'appalto a seguito dell'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Sindacati e cooperative concordano, inoltre, che vada mantenuto nel nuovo Codice "un tetto massimo per il punteggio economico, attualmente fissato al 30%. Questa soglia andrebbe confermata o abbassata". E ribadiscono che, al fine di valorizzare il contratto della cooperazione sociale e più in generale contrastare il fenomeno del dumping, nei contratti di appalto "il riferimento alla contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore comparativamente più rappresentativa deve essere chiaro ed inequivocabile".

Le parti "si impegnano in considerazione dell'importanza che riveste la richiesta a illustrare i contenuti dell'Avviso comune anche in sede di confronto con il ministero delle Infrastrutture, del Lavoro e delle Politiche sociali, oltre che alla Conferenza Stato Regioni e all'Anci". (ANSA).