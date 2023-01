Codice Appalti: Confindustria, costi ambientali inderogabili

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Sarebbe auspicabile prevedere che i maggiori costi della sostenibilità ambientale siano inderogabili in sede di offerta, alla stregua dei minimi salariali e dei costi per la sicurezza dei lavoratori". Lo ha detto la direttrice generale di Confindustria, Francesca Mariotti, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

Confindustria ritiene "eccessivamente alta" la percentuale del 5% per l'obbligo generalizzato di revisione prezzi negli appalti in tutti i settori (lavori, forniture e servizi), tenendo conto che gli indici Istat cambiano "con percentuali dell'1%, del 2%".

L'associazione critica inoltre la soglia dei 5.000 euro per il valore delle violazioni che comportano l'esclusione delle aziende dagli appalti, e ritiene più congrua una soglia del 10% sul valore dell'appalto. Secondo Confindustria infine "contemplare la possibile esclusione anche in presenza della mera contestazione del reato, configura un'estensione della disciplina rispetto al perimetro tracciato dall'atto europeo".

(ANSA).