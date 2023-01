Codice Appalti: Confesercenti, semplifica e aiuta le Pmi

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Confesercenti "giudica positiva la semplificazione raggiunta dal nuovo Codice Appalti, che in pratica è autoesecutivo" e valuta positivamente "i criteri per l'aggregazione di imprese" e "la suddivisione degli appalti in lotti per favorire le Pmi. Oggi meno del 15% delle piccole e medie imprese partecipa agli appalti pubblici, nonostante queste siano il 90% delle imprese italiane". Lo ha detto Giuseppe Dell'Aquila di Confesercenti, in audizione davanti alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del nuovo Codice Appalti.

"Confesercenti - ha aggiunto Dell'Aquila - approva i Contributi ambientali minimi (Cam) per gli appalti pubblici, ed aderisce a questi. Tuttavia, mette in luce come questi, a causa dei maggiori adempimenti, potrebbero impedire l'accesso ai bandi da parte delle Pmi". Quindi "ritiene opportuno che il Ministero dell'Ambiente rimoduli i Cam anche sulle esigenze di queste" (ANSA).