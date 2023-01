Cna Salerno, aziende reggono ma urge ricambio generazionale

(ANSA) - SALERNO, 30 GEN - A dispetto del Covid, della successiva crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, l'artigianato salernitano regge e si prepara ad un 2023 in cui la mission è consolidare una crescita già iniziata da mesi puntando decisamente sulla formazione. "Nell'anno europeo delle competenze, investire sulla formazione per far crescere l'artigianato sarà la ricetta della CNA a Salerno" dice Lucio Ronca, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Salerno - l'associazione ha più di 5mila iscritti - nel corso della conferenza stampa in cui è stato tracciato il bilancio del 2022 e di questo primo mese del nuovo anno. Al fianco di Ronca, noto maestro ceramista di Vietri sul Mare, il segretario Simona Paolillo, subentrata nel luglio scorso allo storico predecessore Paolo Quaranta, tra le poche donne a guidare in Italia un'articolazione territoriale di Cna.

"Nei prossimi mesi - spiega la Paolillo - accelereremo sul fronte della formazione attraverso un mix di azioni di cui possano beneficiare le piccole e medie imprese". Per quanto riguarda lo "stato" dell'artigianato nel Salernitano, dai numeri del Registro imprese della Camera di Commercio di Salerno, emerge le aziende artigiane nel 2021 erano 18502 ed oggi 18586; a fronte di questa lieve crescita, si registra però un aumento delle cancellazioni rispetto all'anno precedente di 200 unità.

Incoraggiante il dato delle start-up a Salerno, con 344 nuove imprese nel solo 2022. "CNA - aggiunge Ronca - ritiene prioritario sostenere il ricambio generazionale in bottega, e promuovere azioni che consentano di avvicinare i giovani ai mestieri dell'artigianato, puntando sul fascino dell'innovazione coniugato alla necessità di tramandare la tradizione. In questo ambito, CNA Salerno realizzerà una riflessione attraverso una convention di respiro nazionale con ospiti di rilievo del mondo dell'arte, dell'Università, del Design dedicata al settore dell'artigianato artistico ed il 'conflitto' di opportunità legato al tema tradizione/innovazione". (ANSA).