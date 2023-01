Cna Salerno: aziende reggono ma urge ricambio generazionale (2)

(ANSA) - SALERNO, 30 GEN - Ad avere un lieve calo è il numero delle pratiche artigiane di iscrizione nell'anno 2022: 984 oggi rispetto alle 1005 del 2021. Discorso diverso per le pratiche artigiane di variazione nell'anno 2022, che con 602 risultano allineate rispetto alle 659 dell'anno precedente.

"Questo dato - spiega la Paolillo - si giustifica per le variazioni di attività legate a fattori come gli adeguamenti ambientali, di innovazione tecnologica come, per esempio, è avvenuto per gli impiantisti che hanno installato caldaie ed altri macchinari alimentati da fonti di energia rinnovabili, oppure si può pensare ai meccatronici, ovvero gli ex autoriparatori ed elettrauti che entro il 5 gennaio hanno dovuto adeguare la loro attività". Bilancio positivo anche per le iniziative effettuate nel 2022, che hanno fatto registrare boom di presenze, dall'Open day dell'Automotive alla kermesse enologica "In Vino Civitas" fatta alla stazione Marittima di Salerno, con il suo incoming di buyers stranieri organizzato con Ice, dalla Casetta di Babbo Natale al primo Corso di Alta Formazione per Operatori di Ceramica a Vietri sul Mare. Di pari passo, CNA Salerno continuerà a sollecitare con forza, presso la Regione Campania, la necessità di proseguire la strada attivata negli anni precedenti ma frenata, per le botteghe scuola ed i Maestri Artigiani oltre che richiedere il definitivo completamento dell'iter della certificazione delle competenze.

(ANSA).