Camere commercio:Cz-Kr-Vv, rinnovato Cda Azienda speciale

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - "La Giunta della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, con propria delibera, ha proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale di promozione che annovera tra le proprie finalità quelle di favorire e stimolare lo sviluppo delle attività imprenditoriali delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia". Lo riferisce un comunicato dell'ente camerale.

"Con il provvedimento, reso necessario dal nuovo assetto dell'ente - è detto nel comunicato - è stato nominato presidente Walter Placida, in rappresentanza del settore agricoltura, e in qualità di componenti del Cda sono stati designati i consiglieri: Antonio Casillo, Raffaele D'Ambra, Tiziana Muraca e Paola Perri.

Nello specifico, l'azienda speciale persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro e la sua istituzione si inquadra nell'ambito dei fini di promozione delle economie provinciali e nell'interesse esclusivo dello sviluppo del sistema produttivo, culturale e sociale del territorio. Per il perseguimento di tali fini, l'azienda può partecipare a progetti nazionali, comunitari e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio".

"Esprimiamo i nostri auguri di un buon lavoro - hanno dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, e il segretario generale, Bruno Calvetta - al presidente e a tutti i componenti del Cda. Con il rinnovo del Consiglio d'amministrazione si aggiunge un ulteriore tassello alla complessiva strategia di sviluppo territoriale.

L'azienda speciale rappresenta, infatti, il braccio operativo dell'ente camerale ai fini di un incremento della visibilità e della promozione delle nostre imprese sui mercati nazionali e internazionali in una logica unitaria di crescita". (ANSA).