Appalti: Legacoop Toscana, siano adeguati all'inflazione

(ANSA) - FIRENZE, 30 GEN - "La riduzione continua del valore delle assegnazioni e dei salari dei soci negli ultimi 10 anni ha minato la possibilità di un miglioramento delle condizioni economiche e sociali del lavoro. Se gli appalti in molti settori sono costituiti per il 90% dal costo del lavoro, quando le amministrazioni 'risparmiano', è bene sapere che lo fanno sulla pelle dei lavoratori". Lo ha detto il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini nella sua relazione al 14mo congresso di Legacoop Toscana, che si è aperto a Firenze.

"L'inflazione si stabilizzerà su tassi ben superiori ai precedenti - ha aggiunto -, è necessario mettere un limite invalicabile: nel corso del tempo un servizio, qualsiasi modalità si scelga per la sua assegnazione, non può diminuire il proprio valore reale, che dovrà essere adeguato secondo l'inflazione e aumenti contrattuali, rispetto all'assegnazione precedente". Per Negrini "solo così si potrà competere veramente sulla qualità del servizio e non più sul ribasso dei costi. Una battaglia per appalti più giusti non può vedere il sindacato contro le cooperative, ma le cooperative assieme al sindacato a rivendicare condizioni più eque di aggiudicazione da parte degli enti pubblici". Secondo Negrini a causa della riduzione dei salari si sta verificando un "impoverimento dei lavoratori continuo e graduale. Abbiamo costruito negli anni un sistema basato sul ceto medio: se questo viene meno, viene meno il sistema intero". Altro tema toccato da Negrini è stata la lotta alle false cooperative. "Occorre una seria politica di contrasto alle imprese irregolari, che inquinano i mercati di riferimento delle nostre associate - ha osservao .- Il nostro movimento è composto da vere cooperative che rispettano le regole e rispondono ai loro scopi statutari, e che si trovano a combattere ad armi impari contro attori spregiudicati. Chiediamo di aumentare i controlli da parte delle autorità competenti per smascherare la cooperazione spuria e le società di comodo".

(ANSA).