Agricoltura:Istat,inflazione e siccità -0,7% produzione 2022

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Scende nel 2022 dello 0,7% in volume la produzione agricola, come anche il valore aggiunto ai prezzi base (-1% in volume) e le unità di lavoro (-1,4%). Superati gli effetti della crisi pandemica, c'è il pieno recupero delle attività secondarie e dei servizi, ma la ripresa è frenata dal sostenuto rialzo dei prezzi e dalla siccità. A diffondere la stima preliminare dell'andamento economico del settore è l'Istat, che rileva per l'anno appena trascorso un incremento a doppia cifra dei prezzi dei prodotti venduti (+19,1%) e ancora più rilevante per quelli impiegati (+23,6%).

Il 2022 non è stato un anno favorevole per le coltivazioni (-2,2% in volume), fa sapere l'Istat, per colpa degli eventi climatici che hanno condizionato le produzioni, tra basse temperature primaverili, eccezionali ondate di calore nel periodo estivo e pressoché totale assenza di precipitazioni e un clima caldo e asciutto protratto per gran parte dell'anno in molte aree del Paese. In particolare si riduce la produzione di olio (-17%) e cereali (-10,4%) mentre l'annata è favorevole per frutta (+6,8%) e florovivaismo (+1,1%); stabile il settore zootecnico. Notevole l'incremento dei prezzi dei prodotti delle coltivazioni, cresciuti inm media del 17,8%, con punte del 40,3% per i foraggi, 39,9% per i cereali, 21,2% per gli ortaggi freschi, 14,7% per gli agrumi, 13,5% per le piante industriali, 10,1% per il vino e 6,6% per la frutta fresca. (ANSA).