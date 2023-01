Agricoltura:Istat,inflazione e siccità -0,7% produzione 2022 (2)

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Secondo le prime stime Istat, nel 2022 il settore zootecnico ha mantenuto volumi produttivi sostanzialmente stabili rispetto al 2021 (-0,3%), a sintesi di una crescita che ha riguardato principalmente gli ovi caprini (+5,2%), bovini (+2,5%) e il latte (+0,1%) e di un calo per le carni suine (-2,8%) e il pollame (-1,5%). Ad aumentare è il prezzo medio dei prodotti zootecnici con +24,2%, spinto soprattutto dal rincaro di pollame (+33,4%), latte (+26,6%), carni bovine (+19,5%), suine (+18,4%) e ovi caprine (+10,6%).

Segno positivo del 6% per le attività secondarie non agricole, in particolare per quelle legate all'agriturismo, in piena dopo le forti cadute causate dalla crisi pandemica. Bene anche le attività dei servizi agricoli con +0,5%. Anche per questi ambiti si è avuto un rialzo dei prezzi, più consistente per le attività secondarie (+25,4%) e più contenuto per quelle dei servizi (+5%).

Per quanto riguarda il rialzo dei costi sostenuti dagli agricoltori nel 2022, l'Istat registra aumenti dei prezzi a tutto tondo, dai fertilizzanti (+63,4%), ai prodotti energetici (+49,7%), agli alimenti per animali (+25,1%). L'incremento, iniziato alla fine del 2021, si è ampliato e consolidato nel corso dello scorso anno, in buona parte per le conseguenze del conflitto in atto in Ucraina che ha prodotto una forte instabilità dei mercati internazionali delle materie prime agricole e dei prodotti energetici. L'andamento congiunto dei prezzi dei prodotti venduti e di quelli acquistati, sottoliena l'Istat, delinea nel 2022 un ulteriore peggioramento della ragione di scambio per il settore agricolo. (ANSA).