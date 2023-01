++ Codice Appalti: Confindustria, affidamenti a 80.000 euro ++

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "L'innalzamento stabile delle soglie per l'affidamento diretto a 140.000 euro per servizi e forniture è una modifica su cui non si può che esprimere un giudizio negativo, in quanto tali soglie vanno, in sostanza, a danneggiare soprattutto le piccole e medie imprese che possono partecipare più agevolmente proprio alle gare piccole". Lo ha detto Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria, in audizione alla Commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera sul disegno di legge del Codice Appalti. Confindustria chiede che questa soglia sia abbassata a "80.000 euro, a maggiore tutela della trasparenza degli affidamenti". (ANSA).