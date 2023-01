Inps: al via dall'1/2 domande per contributo figli disabili

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - A partire da mercoledì primo febbraio, e fino al 31 marzo 2023, si potrà presentare la domanda all'Inps per il 'Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità'. Lo fa sapere l'Inps, ricordando che, per ottenere il contributo, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti riportati nella Circolare Inps n.39/2022, è necessaria l'attestazione Isee in corso di validità per l'anno 2023.

Gli utenti interessati al contributo, per il rilascio dell'attestazione Isee - precisa la nota - possono presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), anche in modalità precompilata, accedendo al sito Inps. La dichiarazione può essere presentata inoltre presso i comuni o rivolgendosi al Caf, muniti, a seconda dei casi, di apposito mandato/delega.

Per maggiori informazioni sulla compilazione della Dsu e sulla relativa attestazione Isee si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet www.inps.it al seguente percorso: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e- richiedere-l-isee. (ANSA).