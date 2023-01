Giornalisti: Figec,annullare taglio 1% a stipendi e pensioni

(ANSA) - TRIESTE, 29 GEN - "Annullare l'illegittimo taglio dell'1% a stipendi e pensioni". E' l'appello del sindacato Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, federata Cisal, al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per "scongiurare il rischio di migliaia di cause".

Figec chiede che il ministro "disponga in autotutela con equità, lungimiranza e buon senso - anche nell'interesse dell'Inps - l'immediato annullamento dell'illegittimo contributo straordinario di solidarietà dell'1% per 6 mesi da gennaio a giugno 2022 su stipendi e pensioni dei giornalisti lavoratori subordinati ex Inpgi 1 (ora Inps)". All'appello, lanciato da Carlo Parisi, segretario generale della Figec, fa eco Andrea Bulgarelli, della Giunta esecutiva di Figec: "Il contributo fa riferimento a una delibera del Cda dell'Inpgi di giugno 2021 passata a maggioranza collegata all'ipotesi di allargamento della platea contributiva ai cosiddetti comunicatori, poi superata dalla norma di bilancio approvata a dicembre 2021 con inserito il passaggio dell'Inpgi all'Inps".

Secondo Parisi e Bulgarelli si rischia di "dover affrontare migliaia di singole cause e/o class action davanti ai tribunali del lavoro di tutta Italia con un elevatissimo rischio di perderle". (ANSA).