Pensioni: Schlein, lotteremo per Opzione Donna immutata

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "Ci sono molti modi di aiutare le donne, me lo aspetto dalla prima presidente del Consiglio donna, a partire dall'approvare un congedo paritario pienamente retribuito di tre mesi non trasferibili tra i genitori. Quella sì che è una misura che aiuta le donne, non certo colpirle sulle pensioni come è stato fatto su Opzione Donna, su cui il Pd lotterà per far tornare i requisiti precedenti, per non discriminare le donne a seconda del numero dei figli che hanno avuto 40 anni prima". Così Elly Schlein in un incontro pubblico a Torino.

"C'è un Governo che parla di occupazione femminile - ha sottolineato Schlein - vorrei però vedere un impegno più concreto, perché questo è un Paese che discrimina le donne in ogni ambito di vita, soprattutto quello occupazionale". (ANSA).