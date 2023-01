Uil, Inail Bolzano in grave sottoorganico

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - L'Inail di Bolzano è in una situazione critica a causa della gravissima carenza di personale nei termini di ca il 40% complessivo rispetto al fabbisogno di 103 unità. Le categorie con Il bilancio peggiore sono quelle del settore sanitario , dove sono presenti 2 infermieri rispetto agli 8 previsti e 2 medici in organico sui 5 previsti il settore ricerca UOT (unità operative per la verifica di attrezzature, macchinari e impianti nelle aziende) ha in servizio 1 unità rispetto alle 8 previste- il settore tecnico ove sarebbero previste due unità e la scopertura è totale. La situazione rischia di compromettere i servizi all' utenza e la salute dei dipendenti con carichi di lavoro divenuti insostenibili. Mano a mano che un dipendente va in pensione, il lavoro viene scaricato su chi resta". Lo affermano il segretario Provinciale UILPA Bolzano Martin Aufderklamm e il presidente UIL PA Bolzano Cristina Girardi. (ANSA).