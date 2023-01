Pmi: nasce il primo Osservatorio sulla sostenibilità

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - Trasferire alle imprese il valore della sostenibilità e fare emergere la loro posizione rispetto al mercato: da queste premesse nasce il primo Osservatorio ESG per le PMI italiane lanciato da KPMG, il network globale di servizi professionali alle imprese, leader nella revisione contabile, nella consulenza e nei servizi fiscali, legali e amministrativi, con un forte posizionamento sui temi ESG, e Tecno, la realtà internazionale specializzata nella realizzazione di strategie e percorsi di sostenibilità a supporto di organizzazioni, grandi imprese e PMI.

Il progetto di ricerca, condotto in collaborazione con University College London (UCL), si propone, definito un metodo scientifico di valutazione, di focalizzare l'attenzione sullo stato di salute delle PMI italiane rispetto all'attuale processo di transizione sostenibile.

L'osservatorio sarà presentato alla stampa lunedì 30 gennaio alle ore 15.30, a Napoli, presso la sede storica del Gruppo Tecno di Palazzo Ischitella.

KPMG e Tecno, nel ruolo di promotori e finanziatori del progetto, sostengono l'attività sponsorizzando un posto di "assistente alla ricerca" presso l'UCL School of Management di Londra. Il ricercatore selezionato lavorerà alla definizione dei parametri di valutazione per lo studio sulle PMI sotto la guida del professor Paolo Taticchi. (ANSA).