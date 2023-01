Industria: Istat, a novembre fatturato energia -1,8% sul mese

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Tra i raggruppamenti principali di industrie, a novembre 2022 gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un aumento su base mensile per i beni strumentali (+2,7%) e per i beni di consumo (+1,5%), mentre registrano una flessione per l'energia (-1,8%) e per i beni intermedi (-0,5%). Lo indica l'Istat nei dati sul fatturato dell'industria.

Su base annua, gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano incrementi marcati per l'energia (+19,5%), per i beni strumentali (+17,6%) e i beni di consumo (+13,3%), più contenuti per i beni intermedi (+4,5%). (ANSA).