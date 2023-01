Imprese: Unioncamere Sicilia,nel 2022 crescita di 2400 unità

(ANSA) - PALERMO, 27 GEN - Nel 2022 in Sicilia si è registrata una lieve crescita del tessuto imprenditoriale. Il saldo delle iscizioni nei registri delle Camere di Commercio è positico, 20.200 contro 17.801 cessazioni, con un +2.399.

Complessivamente le imprese esistenti in Sicilia al 31 dicembre del 2022 sono 479.058, confermando un tasso di crescita positivo di 0,50%, rispettoal 2021 quando erano 478.967.

"Segnali seppur di poco ma positivi", commenta il presidente di Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace. Tutte le province hanno fatto registrare un andamento positivo intermini sia di saldo sia in riferimento al tasso di crescita, con in primis la provincia di Palermo, +0,81%, seguita da Messina +0,64%, Catania +0,61%, Siracusa+0,53%, e infine Trapani e Agrigento, rispettivamente +0,26% e +0,22%.

La formagiuridica maggiormente preferita dagli imprenditori nel 2022 è stata quella delle società di capitali che sono cresciute del 3,07%, in calo invece società di persone e imprese individuali. (ANSA).