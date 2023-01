Confindustria, autonomia differenziata non spacchi Paese (2)

(ANSA) - VENEZIA, 27 GEN - Ieri, gli industriali si sono confrontati, alla vigilia del convegno di oggi organizzato da Confindustria alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, "su molti dei temi attualmente al centro dell'agenda economica e sociale, con un lavoro che ha coinvolto la struttura centrale e le sue articolazioni regionali" di via dell'Astronomia "mentre - spiega Grassi, vicepresidente e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali di Confindustria - dall'interlocuzione costante con la politica, gli spunti emersi investono principalmente due ambiti: la quantità di fondi che il Governo riuscirà ad impegnare nel 2023 e la parte che verrà destinata al Sud, alla luce del consuntivo di spesa del 2022 del Pnrr".

Gli industriali si soffermano su prospettive e nodi legati al Pnrr, alla transizione energetica e ecologica, alla transizione digitale, alla ricerca, al credito ed alla necessità di "continuare a sostenere la liquidità delle imprese".

E sull'autonomia differenziata, riferendo del confronto interno, dice: "Come Confindustria, guardiamo al tema con interesse e auspichiamo che venga affrontato e successivamente attuato con grande attenzione, in modo che diventi un'occasione per rafforzare la competitività dei territori e migliorare le condizioni di cittadini ed imprese. Affinché questo processo non comprometta l'unità nazionale, andrebbero individuate in maniera chiara le materie oggetto di autonomia, escludendo dal novero quelle strategiche per l'economia nazionale, a partire dalle grandi reti, dalle fonti di energia e dalle infrastrutture, che hanno un impatto sull'intero sistema Paese e che devono essere ancorate alla strategia Europea".

E' poi "rilevante anche il tema delle risorse: l'attribuzione delle nuove funzioni non dovrebbe comportare risvolti negativi sul piano della spesa pubblica. In questo contesto, si colloca poi il tema dei 'lep' su cui riteniamo positivo che si stia discutendo in relazione agli strumenti che danno attuazione a un principio costituzionale, assicurando l'omogeneità nei diritti e nell'accesso a prestazioni essenziali, sul piano civile e sociale, in tutto il Paese".

Confindustria pone quindi, come tema di dibattito, "alcuni elementi di confronto: sulle materie soggette a richiesta di autonomia differenziata, riteniamo che l'esperienza accumulata in 22 anni e la lezione drammatica di questi anni, con pandemia e guerra in Ucraina, dimostrino come sui grandi temi, dal commercio all'energia, le risposte ottimali si trovano estendendo e rafforzando strumenti e scelte comuni per il finanziamento del mercato unico europeo. In merito alla finanza pubblica, il passaggio dal criterio del costo storico a quello di fabbisogni ottimali calcolati per benchmark implica lo stanziamento di risorse molto ingenti, per consentire alle aree meno avanzate del Paese, di affrontare con successo, entro pochi anni, la sfida dell'ottimizzazione. Siamo scettici sulla capacità di farlo a saldi invariati di bilancio pubblico".

