Autonomia:Carfagna,Meloni ascolti osservazioni Confindustria

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "La presidente Meloni e il governo prendano atto delle osservazioni ragionevoli del mondo imprenditoriale, anche quello del Nord, che indica due punti inaccettabili nel progetto di autonomia differenziata di Calderoli e chiede maggiore attenzione su una materia così delicata". Così Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Il primo punto riguarda la possibilità che le Regioni ottengano la competenza anche su materie strategiche come i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio estero, le reti di trasporto, l'energia. Comporterebbe un'ulteriore frammentazione delle procedure decisionali, che anziché semplificare la vita alle imprese la complicherebbe soltanto. Per questo noi di Azione presenteremo una proposta di riforma costituzionale per escludere la cedibilità alle Regioni di determinate materie. Il secondo punto inaccettabile riguarda il tema delle coperture finanziarie, e cioè l'idea che una riforma destinata a incidere sulla vita di milioni di italiani possa essere fatta a costo zero, senza finanziare i Lep. Quello delle risorse è un nodo centrale, che Calderoli continua ad eludere. Dice di essere aperto al confronto - conclude Carfagna - ma in realtà punta solo a piantare la bandierina leghista dell'autonomia prima delle elezioni regionali". (ANSA).