Unicredit e Sace, 6,6 milioni a impresa di costruzioni Secap

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - UniCredit ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 6,66 milioni di euro nei confronti di Secap, impresa di costruzioni che da oltre cent'anni è un punto di riferimento nel settore dell'edilizia italiana e torinese in particolare. L'operazione fa parte del programma Finanziamento Futuro Sostenibile con il quale UniCredit supporta le imprese che puntano a migliorare la sostenibilità del proprio business, con il raggiungimento nell'arco di tre esercizi di specifici obiettivi. Secap si è impegnata a migliorare il livello di soddisfazione dei dipendenti e ad aumentare le ore di formazione interna su temi della sostenibilità.

Il finanziamento è destinato alle esigenze di cassa relative a due cantieri nell'area di Torino e beneficia di Garanzia SupportItalia, strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti delle banche alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative per la crisi russo-ucraina e del caro-energia.

"Prosegue il nostro impegno a sostegno della transizione verso un'economia più attenta alle tematiche della sostenibilità, anche sociale che si è ben concretizzata nel programma Finanziamento Futuro Sostenibile. Con il nostro contributo diamo concretezza all'impegno di far crescere l'attenzione verso tematiche di sostenibilità" afferma Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit. "Con questa operazione Sace consolida la relazione con Secap, supportandone la crescita. Confermiamo il nostro impegno, in linea con il nostro piano industriale Insieme 2025, a supportare le pmi italiane" spiega Enrica Delgrosso responsabile Mid Corporate del Nord-Ovest di Sace. "Questa operazione con un partner storico come UniCredit segue l'emissione del minibond nel 2020 e conferma la nostra volontà di innovare e confrontarci con strumenti finanziari all'avanguardia" sottolinea Giuseppe Provvisiero, presidente di Secap. (ANSA).