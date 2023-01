Tessile: protesta Si Cobas a Pitti Filati, operai sfruttati

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - "Le condizioni di lavoro denunciate dalle maestranze che lavorano nelle lunghe filiere di appalti e subappalti stridono con i tanto declamati 'codici etici' e le garanzie che queste grandi aziende danno sul controllo delle proprie filiere". E' quanto afferma il sindacato Si Cobas, che oggi a Firenze, davanti alla Fortezza da Basso dove si svolge la fiera Pitti Filati, ha dato vita a un presidio di protesta coi lavoratori di Ritorcitura Duemila e Gh, due aziende terziste del distretto tessile di Prato nelle quali Si Cobas ha indetto sciopero per la giornata di oggi.

"Da mesi i lavoratori sono in vertenza contro vere e proprie condizioni di sfruttamento, lavoro nero, turni di 12 ore per 7 giorni alla settimana, negazione dei diritti più elementari", accusa il sindacato, sostenendo che tra i committenti di queste aziende ci sono "Filpucci, Industria Italiana Filati, Pinori Filati, Millefili, Lanificio dell'Olivo. Tutti marchi consorziati al Consorzio Feel the Yarn, ambasciatore del made in Italy, e promotori all'interno di Pitti del concorso Feel The People che vorrebbe mettere l'accento sulla sostenibilità sociale delle filiere del tessuto".

"Secondo la legge le aziende committenti sono responsabili in solido di quello che succede - ha affermato Francesca Ciuffi di Si Cobas - ma stanno facendo orecchie da mercante. Si rifiutano di prendersi le loro responsabilità in quanto committenti, e nello stesso tempo vengono qui a far vedere i loro codici etici e le loro certificazioni". (ANSA).