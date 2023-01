Professioni: periti industriali,sinergia Istituto Antincendi

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali, Giovanni Esposito, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 dell'Istituto Superiore Antincendi, "la scuola di Alta formazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che ha sede negli edifici ristrutturati degli ex Magazzini Generali a Roma, e che nel corso degli anni è diventata punto di riferimento nazionale in materia di sicurezza, prevenzione e protezione dagli incidenti". Lo si legge in una nota, in cui si rammenta come l'Istituto, "oltre ad occuparsi di studio e ricerca, e della realizzazione di master universitari in collaborazione con l'Università La Sapienza, forma i quadri e i dirigenti del Corpo dei Vigili del fuoco, promuove manifestazioni e convegni in tema di sicurezza e, soprattutto, è impegnato nell'attività di formazione per gli Ordini professionali tecnici, come i periti industriali e periti industriali laureati, gli architetti, gli ingegneri e i geometri, sempre in materia di sicurezza e di prevenzione dagli incendi". L'iniziativa, si legge, infine, è avvenuta "nel solco del continuo rafforzamento della pluriennale sinergia tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, impegnati insieme nell'ottica di garantire sempre più elevati standard formativi in termini di prevenzione e sicurezza nell'esercizio della professione". (ANSA).