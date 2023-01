Pensioni: Inarcassa, 175.627 iscritti, volano redditi (+30%)

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel 2022 gli iscritti ad Inarcassa, la Cassa previdenziale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti, sono arrivati a quota 175.627 (di cui 82.775 ingegneri e 92.852 architetti). Lo fa sapere il presidente dello stesso Ente pensionistico privato Giuseppe Santoro, che evidenzia pure il deciso balzo in avanti dei guadagni della platea degli associati, spinto (anche) dall'attività lavorativa derivata dal massiccio uso dei bonus in edilizia: nell'anno d'imposta 2021, infatti, "il reddito medio delle due categorie è pari a 35.720 euro (è di 43.985 euro per gli ingegneri e di 28.206 per gli architetti)", con una variazione positiva, sul 2020, del 30,02%, riferisce. (ANSA).