Istat: Codacons,caro benzina e inflazione affossano fiducia

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sul clima di fiducia dei consumatori impattano il caro benzina e l'andamento dell'inflazione. Lo afferma il Codacons commentando il calo della fiducia dei consumatori registrato dall'Istat.

"L'effetto Meloni, con l'insediamento del nuovo esecutivo che negli ultimi mesi del 2022 aveva spinto al rialzo la fiducia delle famiglie italiane, afferma il presidente dell'Associazione, Carlo Rienzi, è terminato, e al suo posto trovano spazio le preoccupazioni dei consumatori legate a prezzi e inflazione. Proprio la delicata situazione economica del Paese, con i listini di benzina e alimentari in continuo rialzo e il perdurare del caro-bollette, ha un effetto diretto sulla fiducia delle famiglie, minando le aspettative sulla situazione personale dei cittadini. Per tale motivo ribadiamo la necessità che il Governo inserisca la questione prezzi come priorità della propria agenda, adottando tutte le misure utili a calmierare i listini al dettaglio e tutelare il potere d'acquisto dei consumatori". (ANSA).