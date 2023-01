Inps: previdenza complementare per 3,2 milioni di lavoratori

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "La previdenza complementare integrativa, che abbiamo nel pubblico settore, si autofinanzia attraverso la sottoscrizione dello 0,35% da parte dei lavoratori", e l'Istituto, "in piena autonomia, la organizza per 3, 2 milioni di occupati pubblici, aggiungendo ogni anno prestazioni". Ad esprimersi così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, ascoltato dalla Commissione Affari sociali e sanità del Senato, in mattinata, specificando, quali prestazioni "rilevanti", la "Home care premium" (ovvero l'assistenza domiciliare per persone non autosufficienti) oggi rivolta, sulla base del reddito e della disabilità, a "35.000 anziani, a cui l'Istituto paga l'assistenza dell'operatore, in modo automatico, ogni mese", occasione anche per favorire "l'emersione del lavoro nero" nel settore della cura familiare e domestica, ha precisato. (ANSA).