Inflazione:Terzulli (Sace),sarà alta ma meno dei mesi scorsi

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "L'incertezza rimane elevata e fare previsioni non è semplice. Ma ci sono più elementi per la quiete e meno per le tempeste". Lo ha detto Alessandro Terzulli, chief economist di Sace, nel corso della conferenza annuale 'Il mondo nel 2023: sarà quiete dopo le tempeste?' promossa da Ispi, Assolombarda, Sace e Intesa Sanpaolo.

"L'inflazione - aggiunge - rimarrà alta anche nel 2023, secondo gli scenari base, ma meno rispetto ai mesi scorsi. Dalle analisi che possiamo prendere in esame emerge che il picco è stato raggiunto e possiamo pensare che quest'anno ci sarà un rallentamento. Per quanto riguarda il commercio internazionale quest'anno vediamo un anno abbastanza piatto. Per le esportazioni italiane nel 2023 riteniamo che possiamo pensare a una crescita. Siamo positivi anche sul fronte dei servizi".

(ANSA).