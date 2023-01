Imprenditore Ladaga, Camera Commercio di Roma si contraddice

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "La famiglia Ladaga prende atto del comunicato stampa della Camera di Commercio di Roma circa il rilascio delle firme digitali che hanno consentito il passaggio di proprietà fraudolento della loro azienda". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia stessa.

"Premesso che non è questa la sede per commentare processi, sentenze e motivazioni delle sentenze - si legge ancora - sostenere, come fa la Camera di Commercio, che il rilascio di dette firme digitali sia stato assolutamente lecito, legale e regolare contraddice quanto un giudice penale ha rilevato stigmatizzando il rilascio delle smart card in violazione alle norme in materia. La legge stabilisce che la firma apposta sui moduli di richiesta deve essere autografa, ovvero firmata personalmente dal richiedente e non da un terzo. La Camera di Commercio di Roma deve rispondere su un punto e uno soltanto - sostiene la famiglia Ladaga - il rilascio delle smart-card contenenti le due firme digitali è stato richiesto ed autorizzato dai legittimi titolari? Come accertato nel corso di un procedimento penale, la risposta è: no. Va sempre ricordato che la Camera di Commercio, in quanto legale provider di tali servizi attinenti l'identità inalienabile delle persone, rappresenta a tutti gli effetti lo Stato italiano. Precisiamo inoltre che non abbiamo mai omesso di parlare, né nel video, né in altre sedi e contesti della sentenza civile contro la Camera di Commercio di Roma che ci ha condannato all'abnorme pagamento delle spese legali senza però pronunciarsi sul merito della vicenda limitandosi solo a menzionare la prescrizione del diritto azionato. Registriamo la posizione della Camera di Commercio sul piano dell'aggressione verbale - si legge ancora nel comunicato - e ci riserviamo di avviare a nostra volta iniziative opportune a nostra tutela. E' comunque necessario sottolineare che tutto ciò che è stato affermato è supportato da prove documentali che si possono esibire in qualsiasi momento anche di fronte ad un giudice e a tutta l'opinione pubblica. Al contrario, la Camera di Commercio di Roma non può produrre documenti che attestino che sulle richieste delle firme digitali ci siano le firme autografe dei richiedenti". (ANSA).