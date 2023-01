Fisco: Siri, flat tax per tutti è in percorso di legislatura

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Nel nostro programma di coalizione abbiamo stabilito che il percorso per arrivare a una flat tax per tutti è il percorso di legislatura. Questo prevede degli step e quello cui sta lavorando il viceministro Leo è uno step: lo step cui si sta lavorando è pensare di trovare un punto intermedio di tre aliquote e piano piano arrivare all'aliquota unica fiscale per armonizzare il sistema di prelievo tributario per tutti". Lo ha detto il responsabile del programma della Lega Armando Siri, durante una conferenza stampa in Senato. "Stiamo andando in quella direzione, piano piano, perché c'è anche un tema di risorse", ha puntualizzato, "ma bisogna essere un po' fiduciosi: l'estensione a 85mila euro è stato un altro passo avanti importante apprezzato da migliaia di piccoli imprenditori". (ANSA).