Fisco: Lega, abolire riscossione in pendenza giudizio

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "La Lega è in prima linea per proseguire la sua battaglia di riforma fiscale. Oggi abbiamo presentato una proposta che abolisce l'inversione dell'onere della prova a carico del cittadino e la sposta a carico dello Stato. Un passo indietro allo Stato tre passi avanti ai cittadini. Questa è la visione della Lega". Lo ha detto Armando Siri, responsabile del programma della Lega, al termine della conferenza stampa sugli obiettivi per riformare fisco e riscossione insieme a Claudio Durigon sottosegretario al Lavoro e ad Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani.

"Presentiamo una collaborazione che nei fatti esiste già da un po', sui temi che ci accomunano", ha detto Siri: "Un tema che in particolare attiene alla riforma del processo tributario che sta molto a cuore sia alla Lega che a Liberisti Italiani che è l'abolizione del 'solve et repete', che è una locuzione per dire, nonostante la Corte Costituzionale già in più occasioni abbia stabilito che questa consuetudine del Fisco di richiedere il pagamento di un terzo della somma contestata per accedere al contenzioso tributario dal nostro punto di vista, che è in linea con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale, deve essere modificato. Sapete che è già in corso una revisione più ampia del processo tributario cui le Camere sono chiamate, la Lega è in prima linea su questo tema ed è motore di questa riforma e lì noi lavoreremo per andare in questa direzione. La nostra proposta mediana è di spostare eventualmente questo pagamento al secondo grado di giudizio".

"Oggi rappresentiamo le idee fondamentali che Bernaudo e il Partito liberista pone come principale obiettivo, sono le stesse idee che in qualche modo collimano con quelle che la Lega vuole portare avanti e le faremo anche nella sfida regionale, non solo in Lombardia e nel Lazio ma in tutte le regioni", ha detto Durigon. "E' assolutamente sacrosanto restituire ai contribuenti italiani dignità, che è stata calpestata da questo istituto. I contribuenti italiani e produttivi devono finalmente poter rialzare la testa. Centrando l'obiettivo dell'abolizione della riscossione in pendenza di giudizio, centriamo uno dei nostri obiettivi statutari", ha detto Bernaudo. (ANSA).