Ex Ilva: audizione Casartigiani, tutelare l'autotrasporto

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo, in qualità di delegato nazionale, ha preso parte all'audizione della commissione Industria del Senato, in merito al decreto-legge numero 2 del 2023 che riguarda i siti di interesse nazionale e misure a favore di Acciaierie d'Italia (ex Ilva). "Così come condividiamo - ha sottolineato - le linee di principio del Governo, previste nel Disegno di legge n. 455 con l'obiettivo di tutelare queste produzioni, in relazione all'interesse pubblico nazionale, come Casartigiani riteniamo che debbano essere tutelati anche una lunga serie di altri principi fondamentali. Tra questi i rapporti tra la dirigenza di Acciaierie d'Italia e l'indotto, sono in completo stallo". Oltre "a essere state estromesse dai cantieri aperti - ha asserito Castronuovo - le imprese dell'indotto non ricevono pagamenti da mesi. A peggiorare la situazione delle imprese dell'autotrasporto, essenziali per la produttività, vi è il lungo periodo di attesa che va dai quattro ai sei mesi, prima di ricevere le somme spettanti".

Il segretario di Casartigiani ha fatto presente che "le imprese dell'indotto sono state messe duramente alla prova dal mancato tasso dei crediti di Ilva in Amministrazione straordinaria.

Questo si traduce in una importante perdita di liquidità, difficilmente recuperabile. Sotto il profilo puramente giuridico sarebbe auspicabile una norma ad hoc per indurre Acciaierie d'Italia a impiegare nelle sue commesse imprese locali. Siamo contrari a una delocalizzazione rispetto al territorio tarantino". (ANSA).